Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     22.05.2019 18:56

На Минском шоссе движение затруднено из-за перевернувшейся и загоревшегося фуры

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  М-1  Беларусь  ДТП  пробка  Бутынь 

22 мая, Mossovetinfo.ru - На 48-й км М-1 Беларусь, в районе деревни Бутынь Одинцовского района, около 17:00 по московскому времени произошло ДТП с участием грузовика (фуры с песком).

Грузовик перевернулся, кабина загорелась, вылитое горюче горело на асфальте, , поврежден тросовый отбойник на середине магистрали, - сообщает источник ИА Моссовет.

На период устранения пожара и его последствий движение было полностью перекрыто в обе стороны. На Минском шоссе и в районе объезда через Голицино - образовались пробки.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
М-1  Беларусь  ДТП  пробка  Бутынь 

Возврат к списку

Лента новостей

18:56 Город (Москва и область) На Минском шоссе движение затруднено из-за перевернувшейся и загоревшегося фуры

16:53 Происшествия Количество пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Италии россиян возросло

16:12 Город (Москва и область) В московском метро до конца года обновят 70 вентиляционных установок

15:47 Происшествия Более 300 литров топлива разлилось на МКАД в результате ДТП

14:57 Общество Москвичей предупредили о грозах и сильном ветре 23 мая

Актуальные материалы

09:29 Город (Москва и область) Власти Москвы объявили конкурс на право строительства новой канатной дороги

08:33 Город (Москва и область) Оплатить коммунальные услуги теперь можно с помощью смартфона

10:36 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня

23:35 Город (Москва и область) Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти

11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru