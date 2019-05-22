На Минском шоссе движение затруднено из-за перевернувшейся и загоревшегося фуры

22 мая, Mossovetinfo.ru - На 48-й км М-1 Беларусь, в районе деревни Бутынь Одинцовского района, около 17:00 по московскому времени произошло ДТП с участием грузовика (фуры с песком).



Грузовик перевернулся, кабина загорелась, вылитое горюче горело на асфальте, , поврежден тросовый отбойник на середине магистрали, - сообщает источник ИА Моссовет.



На период устранения пожара и его последствий движение было полностью перекрыто в обе стороны. На Минском шоссе и в районе объезда через Голицино - образовались пробки.