18:56 Город (Москва и область) На Минском шоссе движение затруднено из-за перевернувшейся и загоревшегося фуры
16:53 Происшествия Количество пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Италии россиян возросло
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14:57 Общество Москвичей предупредили о грозах и сильном ветре 23 мая
09:29 Город (Москва и область) Власти Москвы объявили конкурс на право строительства новой канатной дороги
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10:36 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня
23:35 Город (Москва и область) Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти
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