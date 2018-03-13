На МЦК восстановлено движение, «Ласточки» не ходили более получаса

13 марта. Mossovetinfo.ru - Движение по Московскому центральному кольцу восстановлено после сбоя. Согласно сообщениям пользователей в социальных сетях, «Ласточки» не ходили в обе стороны более 30 минут.



Как сообщили в telegram-канале МЦК, для устранения разрыва между несколькими поездами против часовой стрелки на линию выпустят резервные составы.



По часовой стрелке «Ласточки» следуют в необходимом межинтервальном режиме.