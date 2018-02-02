На находящейся под оперативным управлением ГБУ «Жилищник района Некрасовка» территории неправомерно складировался мусор

2 февраля. Mossovetinfo.ru - Кузьминская межрайонная прокуратура совместно с сотрудниками Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы в ходе проверки территории, расположенной по ул. 2-я Вольская вл. 30, находящейся под оперативным управлением ГБУ «Жилищник района Некрасовка», выявлено складирование бытового мусора, сообщает горпрокуратура.



После вмешательства прокуратуры устранены нарушения законодательства об охране окружающей среды в деятельности ГБУ «Жилищник района Некрасовка», виновные лица наказаны.