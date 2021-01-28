На отремонтированной части Большого Каменного моста открыли новый тротуар

28 января. Mossovetinfo.ru – На отремонтированной части Большого Каменного моста для пешеходов открыли новый тротуар, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Пешеходная зона на противоположной стороне моста закрывается на ремонт.



На отремонтированном тротуаре установлено 400 метров чугунного ограждения, обновлено 80 метров гранитного парапета, установлено 20 новых опор освещения.



Ремонт Большого Каменного моста стартовал летом 2020 года. Рабочим предстоит выполнить огромный объем работ, среди которых поэтапная реставрация чугунного ограждения и гранитной облицовки, восстановление наружных дверных проемов и дубовых витражей в нижней части. Кроме того, предстоят сложнейшие работы по замене несущих балок руслового пролета.



При этом, все работы проводятся без полного закрытия моста, по нему по-прежнему осуществляется движение автомобилей и пешеходов.



Завершить работы планируется в текущем году. Реконструкция моста, который капитально не ремонтировался с момента постройки в 1938 году, позволит увеличить срок его службы и заметно увеличить межремонтный период.







