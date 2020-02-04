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Город (Москва и область)     04.02.2020 11:59

На параде Победы в Москве 9 мая покажут 24 образца новейшей военной техники - Шойгу

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Теги:  Парад Победы  75-летие Победы  военная техника  Сергей Шойгу 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – На военном параде в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая будут представлены 24 образца новейшей военной техники, сообщил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу.

На параде будут представлены новейшие зенитно-ракетные комплексы и комплексы ПВО, береговые ракетные комплексы, танки, боевые машины пехоты и автомобили дистанционного минирования.

В общей сложности в параде будут задействованы 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и техники, а также 150 воздушных судов.

Кроме того, на параде будет и историческая часть. 10 парадных расчетов пройдут по Красной площади в военной форме времен Великой Отечественной войны, также пройдет механизированная колонна из танков Т-34 и самоходных артиллерийских установок СУ-100.

Шойгу отметил, что подготовка к параду уже началась. С 15 марта в Алабинском гарнизоне начнутся совместные тренировки, который запланировано в общей сложности 15. А с 29 апреля начнутся тренировки непосредственно на Красной площади.


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Карта места

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Теги: 
Парад Победы  75-летие Победы  военная техника  Сергей Шойгу 

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