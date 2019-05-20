20 мая. Mossovetinfo.ru – Пробный поезд был запущен в понедельник, 20 мая на первом участке Некрасовской ветки метро, сообщил журналистам генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизулин.
Путеизмерительный поезд прошел по маршруту «Косино» - «Улица Дмитриевского» - «Лухмановская» - «Некрасовка» - депо «Руднево» и обратно.
Данный участок Некрасовской линии готовится к открытию, которое запланировано на июнь. Строительство второго участка линии от станции «Косино» до станции «Нижегородская» планируется завершить до конца года.
16:58 Город (Москва и область) На первом участке Некрасовской ветки метро запустили пробный поезд
16:35 В России В РЖД назначили нового руководителя Московской железной дороги
15:48 Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину
14:27 В мире Российские силы ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии
14:06 Город (Москва и область) Для летнего отдыха детей в Москве подготовили более тысячи мероприятий
10:36 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня
23:35 Город (Москва и область) Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти
11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая
10:20 Город (Москва и область) Велофестиваль и полумарафон: какие улицы перекроют в Москве 18 и 19 мая
16:26 Город (Москва и область) Расписание электричек на Белорусском направлении МЖД изменилось до 21 мая