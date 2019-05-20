20 мая. Mossovetinfo.ru – Пробный поезд был запущен в понедельник, 20 мая на первом участке Некрасовской ветки метро, сообщил журналистам генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизулин.



Путеизмерительный поезд прошел по маршруту «Косино» - «Улица Дмитриевского» - «Лухмановская» - «Некрасовка» - депо «Руднево» и обратно.



Данный участок Некрасовской линии готовится к открытию, которое запланировано на июнь. Строительство второго участка линии от станции «Косино» до станции «Нижегородская» планируется завершить до конца года.