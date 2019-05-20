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Город (Москва и область)     20.05.2019 16:58

На первом участке Некрасовской ветки метро запустили пробный поезд

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Теги:  метро  метрополитен  строительство 

20 мая. Mossovetinfo.ru – Пробный поезд был запущен в понедельник, 20 мая на первом участке Некрасовской ветки метро, сообщил журналистам генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизулин.

Путеизмерительный поезд прошел по маршруту «Косино» - «Улица Дмитриевского» - «Лухмановская» - «Некрасовка» - депо «Руднево» и обратно.

Данный участок Некрасовской линии готовится к открытию, которое запланировано на июнь. Строительство второго участка линии от станции «Косино» до станции «Нижегородская» планируется завершить до конца года.


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Теги: 
метро  метрополитен  строительство 

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