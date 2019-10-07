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Город (Москва и область)     07.10.2019 11:18

На портале «Активный гражданин» началось голосование по городским фестивалям

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Теги:  фестивали  активный гражданин  опрос 

7 октября. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по поводу проводимых в Москве городских фестивалей.

Москвичам предлагается ответить на два вопроса: устраивает ли их график проводимых городских фестивалей, а также какие именно фестивали нравятся им больше всего. При этом в ходе опроса можно внести свои предложения по изменению графика фестивалей.

Ежегодно в Москве проводится 14 городских фестивалей цикла «Московские сезоны». Фестивали проходят в разные времена года, фестивальные площадки располагаются во всех городских округах. При этом бюджетные затраты на проведение фестивалей многократно окупаются за счёт увеличения налоговых поступлений от торговли, общественного питания, гостиниц и индустрии развлечений.

В 2019 году городские фестивали в Москве уже посетили более 65 миллионов человек.


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Теги: 
фестивали  активный гражданин  опрос 

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