7 октября. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по поводу проводимых в Москве городских фестивалей.
Москвичам предлагается ответить на два вопроса: устраивает ли их график проводимых городских фестивалей, а также какие именно фестивали нравятся им больше всего. При этом в ходе опроса можно внести свои предложения по изменению графика фестивалей.
Ежегодно в Москве проводится 14 городских фестивалей цикла «Московские сезоны». Фестивали проходят в разные времена года, фестивальные площадки располагаются во всех городских округах. При этом бюджетные затраты на проведение фестивалей многократно окупаются за счёт увеличения налоговых поступлений от торговли, общественного питания, гостиниц и индустрии развлечений.
В 2019 году городские фестивали в Москве уже посетили более 65 миллионов человек.
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