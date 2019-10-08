8 октября. Mossovetinfo.ru – Расположение передвижных прививочных пунктов теперь можно отследить на интерактивной карте на портале правительства Московской области.



Интерактивная карта позволит узнать где в конкретный день расположены мобильные пункты вакцинации и время их работы.



Мобильные пункты вакцинации в октябре начали работу в 29 муниципалитетах Московской области. Они дежурят возле мест массового скопления людей: у железнодорожных станций, торговых центров, магазинов. Чтобы сделать в них прививку от гриппа, жителям Подмосковья необходимо предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования.