8 октября. Mossovetinfo.ru – Расположение передвижных прививочных пунктов теперь можно отследить на интерактивной карте на портале правительства Московской области.
Интерактивная карта позволит узнать где в конкретный день расположены мобильные пункты вакцинации и время их работы.
Мобильные пункты вакцинации в октябре начали работу в 29 муниципалитетах Московской области. Они дежурят возле мест массового скопления людей: у железнодорожных станций, торговых центров, магазинов. Чтобы сделать в них прививку от гриппа, жителям Подмосковья необходимо предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
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