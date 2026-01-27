На пять суток из-за грядущих аномальных морозов в Москве и регионе объявлен оранжевый уровень

29 января — Mossovetinfo.ru — Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье в связи с морозами, - на территории региона ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7−12 градусов ниже климатической нормы, уровень опасности — оранжевый. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.



Уровень, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба объявлен с полуночи пятницы, 30 января и до 23:00 мск вторника, 3 февраля.



В то же время в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что морозы до 30 градусов в ближайшие дни в Москве пока не ожидаются.



Для водителей напомним, что эксперты отмечают, что в зимнее время сцепление шин с дорогой ниже. Соблюдайте скоростной режим, снижайте скорость плавно и заблаговременно. Тормозной путь на холодном асфальте длиннее.



Отопление в 51 многоквартирном доме в Калуге отключили из-за прорыва в теплосетях, без тепла также остались школа и детский сад. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.