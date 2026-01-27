Другие материалы
Город (Москва и область)
29.01.2026, 17:48
Дополнительной нагрузкой на правоохранительную систему в Москве стал рекордный поток туристов в 2025 году - Собянин
29 января — Mossovetinfo.ru — Тренд на безопасность в Москве, которую отмечают туристы, прибывающие в столицу, должен...
Город (Москва и область)
29.01.2026, 17:28
На пять суток из-за грядущих аномальных морозов в Москве и регионе объявлен оранжевый уровень
29 января — Mossovetinfo.ru — Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье в связи с морозам...
Город (Москва и область)
27.01.2026, 11:03
Утверждена архитектурная концепция для платформы станции «Достоевская» (кольцевая) - Собянин
27 января — Mossovetinfo.ru — Власти столицы утвердили архитектурную концепцию в стиле ар-деко для платформы станци...