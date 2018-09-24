Другие материалы
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Город (Москва и область)
24.09.2018, 16:24
В 2019 году в Московском зоопарке появится еще один вход
24 сентября. Mossovetinfo.ru – Во второй половине 2019 года в Московском зоопарке появится еще один вход со стороны станции метро «Баррикадная», сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. Проект...
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Город (Москва и область)
24.09.2018, 15:30
МЧС: в Москве вечером 24 сентября ожидаются дождь и сильный ветер
24 сентября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о дожде и сильном ветре, которые ожидаются в Москве с 17:00 понедельника, 24 сентября до 09:00 вторника, 25 сент...
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Город (Москва и область)
24.09.2018, 15:03
На ресурсы правительства Москвы в день выборов мэра совершено 162 тысячи хакерских атак
24 сентября. Mossovetinfo.ru – В день выборов мэра Москвы на ресурсы московского правительства было совершено около 162 тысяч кибератак, все они были отражены, сообщает пресс-служба департамента Мо...