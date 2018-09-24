24 сентября. Mossovetinfo.ru – В день выборов мэра Москвы на ресурсы московского правительства было совершено около 162 тысяч кибератак, все они были отражены, сообщает пресс-служба департамента Москвы по информационным технологиям.



Также было совершено 50 атак на компьютеры, которые использовались для наблюдения за выборами, эти атаки также были отражены. Кроме того, было зафиксировано 75 попыток пронести на избирательные участки вредоносное программное обеспечение на внешних устройствах, а также попытки получить доступ к Единому центру хранения данных, на котором хранятся записи камер городской системы видеонаблюдения.



Выборы мэра Москвы прошли в Единый день голосования 9 сентября.