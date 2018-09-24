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Город (Москва и область)     24.09.2018 15:03

На ресурсы правительства Москвы в день выборов мэра совершено 162 тысячи хакерских атак

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Теги:  выборы  хакеры  хакерские атаки 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – В день выборов мэра Москвы на ресурсы московского правительства было совершено около 162 тысяч кибератак, все они были отражены, сообщает пресс-служба департамента Москвы по информационным технологиям.

Также было совершено 50 атак на компьютеры, которые использовались для наблюдения за выборами, эти атаки также были отражены. Кроме того, было зафиксировано 75 попыток пронести на избирательные участки вредоносное программное обеспечение на внешних устройствах, а также попытки получить доступ к Единому центру хранения данных, на котором хранятся записи камер городской системы видеонаблюдения.

Выборы мэра Москвы прошли в Единый день голосования 9 сентября.


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Теги: 
выборы  хакеры  хакерские атаки 

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