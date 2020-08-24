24 августа. Mossovetinfo.ru – Выделенные полосы для автобусов могут организовать на Садовом кольце, если на это согласятся местные жители, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы Максим Ликсутов.



Отвечая на вопрос, можно ли запустить на Садовом кольце трамваи, заммэра отметил, что в качестве альтернативы можно было бы организовать выделенные полосы для автобусов.



По словам Ликсутова, для того, чтобы открыть выделенные полосы на Садовом кольце, необходимо провести анализ всех эффектов, как позитивных, так и негативных. Необходимо учесть мнение как местных жителей, так и экспертов. Данный вопрос требует взвешенных решений.



При этом, Ликсутов отметил, что власти Москвы в любом случае поддерживают приоритет именно для общественного транспорта.