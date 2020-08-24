24 августа. Mossovetinfo.ru – Выделенные полосы для автобусов могут организовать на Садовом кольце, если на это согласятся местные жители, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Отвечая на вопрос, можно ли запустить на Садовом кольце трамваи, заммэра отметил, что в качестве альтернативы можно было бы организовать выделенные полосы для автобусов.
По словам Ликсутова, для того, чтобы открыть выделенные полосы на Садовом кольце, необходимо провести анализ всех эффектов, как позитивных, так и негативных. Необходимо учесть мнение как местных жителей, так и экспертов. Данный вопрос требует взвешенных решений.
При этом, Ликсутов отметил, что власти Москвы в любом случае поддерживают приоритет именно для общественного транспорта.
10:33 Общество Суд по делу Ефремова отложили до 31 августа
10:24 Происшествия ЦБ РФ выявил способ хищения денег с банковских счетов через Систему быстрых платежей
10:08 Город (Москва и область) На Садовом кольце могут появится выделенные полосы для автобусов
09:34 В России С 2021 года в России может стать обязательной маркировка домашних животных
08:58 В России Правительство готовится открыть авиасообщение ещё с несколькими странами
11:40 Город (Москва и область) Станцию метро «Рижская» закрыли на год
19:16 Город (Москва и область) Опубликована декларация Сергея Собянина за 2019 год
19:06 Город (Москва и область) Опубликована декларация о доходах Андрея Воробьева за 2019 год
14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ
10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство
09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября