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Город (Москва и область)     24.08.2020 10:08

На Садовом кольце могут появится выделенные полосы для автобусов

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Теги:  Максим Ликсутов  общественный транспорт  Садовое кольцо  выделенные полосы 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Выделенные полосы для автобусов могут организовать на Садовом кольце, если на это согласятся местные жители, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Отвечая на вопрос, можно ли запустить на Садовом кольце трамваи, заммэра отметил, что в качестве альтернативы можно было бы организовать выделенные полосы для автобусов.

По словам Ликсутова, для того, чтобы открыть выделенные полосы на Садовом кольце, необходимо провести анализ всех эффектов, как позитивных, так и негативных. Необходимо учесть мнение как местных жителей, так и экспертов. Данный вопрос требует взвешенных решений.

При этом, Ликсутов отметил, что власти Москвы в любом случае поддерживают приоритет именно для общественного транспорта.


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Теги: 
Максим Ликсутов  общественный транспорт  Садовое кольцо  выделенные полосы 

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