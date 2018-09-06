6 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на Сокольнической линии метрополитена, сообщается на официальном сайте столичной подземки.



По техническим причинам на юго-западном участке линии былои увеличены интервалы движения поездов.



В настоящее время сбой ликвидирован, движение поездов введено в график.