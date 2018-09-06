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Город (Москва и область)     06.09.2018 10:30

На Сокольнической линии метрополитена произошел сбой

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Теги:  метро  сбой 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на Сокольнической линии метрополитена, сообщается на официальном сайте столичной подземки.

По техническим причинам на юго-западном участке линии былои увеличены интервалы движения поездов.

В настоящее время сбой ликвидирован, движение поездов введено в график.


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Карта места

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Теги: 
метро  сбой 

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