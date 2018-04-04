Другие материалы
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Город (Москва и область)
04.04.2018, 17:40
На строящейся станции метро «Беломорская» начались отделочные работы
4 апреля. Mossovetinfo.ru - На строящейся станции «Беломорская» Замоскворецкой линии московского метро начались отделочные работы. Об этом сообщил заместить мэра столицы Марат Хуснуллин, которого ц...
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Город (Москва и область)
04.04.2018, 15:23
Выcотной застройки в ТиНАО не будет - Хуснуллин
4 апреля. Mossovetinfo.ru – Высотной застройки на территорию Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) не планируется. Об этом заявил заместитель Марат Хуснуллин, которого цитирует «Вечерняя Мос...
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Город (Москва и область)
04.04.2018, 11:37
Работы по рекультивации трех мусорных полигонов в Московской области завершат в 2018 году
4 апреля. Mossovetinfo.ru – Работы по рекультивации мусорных полигонов в Кашире, в Электростали и в Павловском Посаде завершатся в 2018 году. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель предсе...