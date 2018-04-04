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Город (Москва и область)     04.04.2018 17:40

На строящейся станции метро «Беломорская» начались отделочные работы

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Теги:  метро  метрополитен  станция Беломорская  Марат Хуснуллин  строительство 

4 апреля. Mossovetinfo.ru - На строящейся станции «Беломорская» Замоскворецкой линии московского метро начались отделочные работы. Об этом сообщил заместить мэра столицы Марат Хуснуллин, которого цитирует Стройкомплекс.

По его словам, строительство осложняется тем, что некоторые работы ведутся в действующей зоне метро, и их можно выполнять только в ночное время

«Беломорская» расположена между станциями «Ховрино» и «Речной вокзал» в районе пересечения улиц Беломорская и Смольная. Это станция мелкого заложения колонного типа.

Как отметил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, работы по сооружению станции выполнены более чем на 60 процентов.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  станция Беломорская  Марат Хуснуллин  строительство 

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