12 августа. Mossovetinfo.ru – На третьем этапе переселения по программе реновации будут расселены 1809 домов, соответствующий приказ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Третий этап переселения пройдет в 2029 – 2032 годах. Список домов, расселение которых запланировано на первом этапе можно посмотреть здесь.
Отмечается, что указанные сроки могут быть скорректированы. Ранее власти Москвы опубликовали этапы переселения по программе реновации.
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