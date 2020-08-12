12 августа. Mossovetinfo.ru – На третьем этапе переселения по программе реновации будут расселены 1809 домов, соответствующий приказ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Третий этап переселения пройдет в 2029 – 2032 годах. Список домов, расселение которых запланировано на первом этапе можно посмотреть здесь.



Отмечается, что указанные сроки могут быть скорректированы. Ранее власти Москвы опубликовали этапы переселения по программе реновации.