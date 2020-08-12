 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     12.08.2020 12:00

На третьем этапе переселения по программе реновации будут расселены 1809 домов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации  реновация  снос пятиэтажек  переселение  программа реновации жилья  жилье  строительство 

12 августа. Mossovetinfo.ru – На третьем этапе переселения по программе реновации будут расселены 1809 домов, соответствующий приказ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Третий этап переселения пройдет в 2029 – 2032 годах. Список домов, расселение которых запланировано на первом этапе можно посмотреть здесь.

Отмечается, что указанные сроки могут быть скорректированы. Ранее власти Москвы опубликовали этапы переселения по программе реновации.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации  реновация  снос пятиэтажек  переселение  программа реновации жилья  жилье  строительство 

Возврат к списку

Лента новостей

13:16 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закроют для пассажиров с 15 по 19 августа

12:43 Другое Федун: «Спартак» продолжает участие в чемпионате России

12:13 Город (Москва и область) Сроки переселения 688 домов по программе реновации станут известны в 2021 году

12:00 Город (Москва и область) На третьем этапе переселения по программе реновации будут расселены 1809 домов

11:50 Город (Москва и область) На втором этапе переселения по программе реновации будут расселены 1630 домов

Актуальные материалы

20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll

19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа

13:28 В мире ЕС решил пока не открывать границы для россиян

12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru