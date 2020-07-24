24 июля. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ стартует третий сезон проекта «Музыка на крыше», в рамках которого живые концерты проходят на крыше павильона «Рабочий и колхозница», сообщается на портале mos.ru.



Новый сезон проекта начнется 2 августа и продлится до 13 сентября. В рамках проекта выступят музыканты, которые исполняют музыку в стиле джаз, рок и инди-рок.



В случае непогоды концерты перенесут в зал павильона «Рабочий и колхозница» на первом этаже. При этом, во время концертов необходимо будет соблюдать социальную дистанцию, а на лестнице павильона, который ведет на крышу, надевать маски и перчатки. Для соблюдения социальной дистанции на концерты будет продаваться только 150 билетов из 300 возможных.