30 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября в Москве запустят новый автобусный маршрут системы «Магистраль» - М89, сообщает портал mos.ru.



Новый маршрут пройдет от станции МЦК «Дубровка» до 6-го микрорайона Жулебина. Основная часть маршрута пройдет по Волгоградскому проспекту. М89 станет первым маршрутом сети «Магистраль», который полностью пройдет за пределами Садового кольца.



Новый маршрут свяжет районы Текстильщики, Кузьминки и Выхино-Жулебино со станциями МЦК «Угрешская» и «Дубровка». Для нового автобусного маршрута осенью будут обустроены выделенные полосы. На маршруте будут работать 10 автобусов, интервал движения составит 10 минут.