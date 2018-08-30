30 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября в Москве запустят новый автобусный маршрут системы «Магистраль» - М89, сообщает портал mos.ru.
Новый маршрут пройдет от станции МЦК «Дубровка» до 6-го микрорайона Жулебина. Основная часть маршрута пройдет по Волгоградскому проспекту. М89 станет первым маршрутом сети «Магистраль», который полностью пройдет за пределами Садового кольца.
Новый маршрут свяжет районы Текстильщики, Кузьминки и Выхино-Жулебино со станциями МЦК «Угрешская» и «Дубровка». Для нового автобусного маршрута осенью будут обустроены выделенные полосы. На маршруте будут работать 10 автобусов, интервал движения составит 10 минут.
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