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Город (Москва и область)     18.09.2018 08:38

На Волоколамском шоссе появилась дополнительная полоса

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Теги:  организация движения  Волоколамское шоссе 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Дополнительная полоса для движения появилась на участке Волоколамского шоссе от Волоколамской эстакады до МКАД по направлению в область, сообщает портал mos.ru.

Новая полоса организована за счет сужения остальных полос. Новая разметка позволила увеличить скорость движения в часы пик по направлению в область в три раза: с 8-19 километров в час, до 30 километров в час.

Кроме того, дополнительная полоса для автомобилей появилась в районе перекрестка с Походным проездом, что позволило сократить время прохождения этого проблемного участка до одного светофорного цикла. В результате пропускная способность Волоколамского шоссе на выезде из города выросла до 1,2-1,3 тысячи автомобилей в час.

Также дополнительная полоса появилась в районе перекрестка с Походным проездом по направлению в центр. Теперь левый поворот в Походный проезд можно осуществлять из двух рядов, в результате чего практически на всем протяжении трассы автомобили едут без затруднений.


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Карта места

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Теги: 
организация движения  Волоколамское шоссе 

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