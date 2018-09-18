18 сентября. Mossovetinfo.ru – Дополнительная полоса для движения появилась на участке Волоколамского шоссе от Волоколамской эстакады до МКАД по направлению в область, сообщает портал mos.ru.
Новая полоса организована за счет сужения остальных полос. Новая разметка позволила увеличить скорость движения в часы пик по направлению в область в три раза: с 8-19 километров в час, до 30 километров в час.
Кроме того, дополнительная полоса для автомобилей появилась в районе перекрестка с Походным проездом, что позволило сократить время прохождения этого проблемного участка до одного светофорного цикла. В результате пропускная способность Волоколамского шоссе на выезде из города выросла до 1,2-1,3 тысячи автомобилей в час.
Также дополнительная полоса появилась в районе перекрестка с Походным проездом по направлению в центр. Теперь левый поворот в Походный проезд можно осуществлять из двух рядов, в результате чего практически на всем протяжении трассы автомобили едут без затруднений.
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