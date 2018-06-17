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Город (Москва и область)     17.06.2018 08:30

На востоке и юго-востоке Москвы зафиксировали четырехкратное превышение ПДК сероводорода

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Теги:  Москва  сероводород  ПДК  превышение  Кучино  мусоросжигание 

17 июня. Mossovetinfo.ru - Четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в ночь с 16 на 17 июня зафиксировали датчики "Мосэкомониторинга" на востоке и юго-востоке Москвы. Информация об этом опубликована на сайте "Мосэкомониторинга".

17 июня в 01:00 мск автоматическая станция контроля воздуха "Мосэкомониторинга" "Кожухово" обнаружила отклонения от нормы в 3,98 раза.

В 02:00 мск отклонения от нормы обнаружены в Новокосине, Выхине-Жулебине, Люблине и Рязанском районе. В 04:00 мск датчики "Мосэкомониторинга" зафиксировали превышение в 2,7 раза в Печатниках.

В ночь на пятницу в этой части Москвы также фиксировалось превышение ПДК сероводорода.

Ряд указанных станций станции экомониторинга контролируют зоны влияния мусоросжигательного завода №4 и мусорного полигона "Кучино".

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Карта места

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Теги: 
Москва  сероводород  ПДК  превышение  Кучино  мусоросжигание 

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