12 января. Mossovetinfo.ru – На участке Москва – Мытищи в понедельник, 13 января, введут в эксплуатацию пятый главный путь. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.
Благодаря этому между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Сергиев Посад на Ярославском направлении МЖД начнут курсировать 27 дополнительных электричек, из которых 6 – экспрессы.
Общее количество поездов увеличится до 251 в сутки. В час пик поезда будут следовать с интервалом 3-4 минуты.
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