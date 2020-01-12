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Город (Москва и область)     12.01.2020 12:09

На Ярославском направлении МЖД с 13 января начнут курсировать 27 дополнительных электричек

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Теги:  электрички  МЖД 

12 января. Mossovetinfo.ru – На участке Москва – Мытищи в понедельник, 13 января, введут в эксплуатацию пятый главный путь. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

Благодаря этому между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Сергиев Посад на Ярославском направлении МЖД начнут курсировать 27 дополнительных электричек, из которых 6 – экспрессы.

Общее количество поездов увеличится до 251 в сутки. В час пик поезда будут следовать с интервалом 3-4 минуты.


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Карта места

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Теги: 
электрички  МЖД 

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