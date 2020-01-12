12 января. Mossovetinfo.ru – На участке Москва – Мытищи в понедельник, 13 января, введут в эксплуатацию пятый главный путь. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Благодаря этому между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Сергиев Посад на Ярославском направлении МЖД начнут курсировать 27 дополнительных электричек, из которых 6 – экспрессы.



Общее количество поездов увеличится до 251 в сутки. В час пик поезда будут следовать с интервалом 3-4 минуты.