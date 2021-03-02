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Город (Москва и область)     02.03.2021 09:19

На юго-западе Москвы построят еще один ТПУ

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Теги:  строительство  метро  ТПУ 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Новый транспортно-пересадочный узел «Калужская» будет построен в Обручевском районе Москвы, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый ТПУ будет создан на базе станции метро «Калужская» Калужско-Рижской линии и строящейся станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии. ТПУ обеспечит комфортную пересадку между линиями метро и наземным общественным транспортом.

Открытие ТПУ «Калужская» поможет жителям окрестных районов проще добраться до Зюзина и Проспекта Вернадского.

Строительство станции «Воронцовская» планируется завершить уже в этом году. Она станет частью южного участка БКЛ, на котором помимо «Воронцовской» разместятся станции «Новаторская» и «Зюзино».

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Карта места

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Теги: 
строительство  метро  ТПУ 

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