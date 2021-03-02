На юго-западе Москвы построят еще один ТПУ

2 марта. Mossovetinfo.ru – Новый транспортно-пересадочный узел «Калужская» будет построен в Обручевском районе Москвы, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.



Новый ТПУ будет создан на базе станции метро «Калужская» Калужско-Рижской линии и строящейся станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии. ТПУ обеспечит комфортную пересадку между линиями метро и наземным общественным транспортом.



Открытие ТПУ «Калужская» поможет жителям окрестных районов проще добраться до Зюзина и Проспекта Вернадского.



Строительство станции «Воронцовская» планируется завершить уже в этом году. Она станет частью южного участка БКЛ, на котором помимо «Воронцовской» разместятся станции «Новаторская» и «Зюзино».