15 марта. Mossovetinfo.ru – Подготовка строительной площадки к строительству дома в рамках программы реновации началась в Можайском районе Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.



По словам главы департамента Андрея Бочкарева, идет ограждение площадки, устройство временных дорог и бытового городка для рабочих. Оборудован пункт мойки колес для автомобилей, с целью предотвратить выноса грунта и грязи колесами автомобилей, задействованных при строительстве. В ближайшее время начнется обустройство котлована.



В односекционном 14-этажном доме будет 99 квартир. Часть из них будет приспособлена для маломобильных граждан. В таких квартирах делают расширенные проходы между комнатами, входы в санузлы и на балконы, а также расширенные межквартирные коридоры. Подъезды дома будут расположены на уровне земли для удобства маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Квартиры в доме будут соответствовать стандартам программы реновации, включая отделку комфорт-класса, а также застекленные балконы и лоджии.



На первом этаже будут размещены нежилые общественные помещения. Также на первом этаже появится Центр информирования по переселению жителей, где можно получить консультацию представителей Департамента городского имущества, КП «Управление гражданского строительства», Московского фонда реновации жилой застройки, Префектуры административного округа, управляющей компании и генерального подрядчика.



Строительство дома планируется завершить в 2020 году.