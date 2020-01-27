27 января. Mossovetinfo.ru – На восточном участке Большой кольцевой линии началась проходка двухпутного тоннеля от станции «Текстильщики» до станции «Печатники».



Мэр Москвы Сергей Собянин, который дал старт проходке тоннеля, отметил, что восточный участок БКЛ от станции «Каширская» до станции «Нижегородская» является важным и непростым, однако работы на нем развернуты в полном объеме.



Собянин отметил, что к 11 уже работающим проходческим щитам добавился двенадцатый. Подобные объемы использования строительной техники позволяют завершить строительство большинства участков БКЛ в течение 3-4 лет.



Полностью завершить строительство восточного участка БКЛ планируется до конца 2022 года.