13 сентября. Mossovetinfo.ru – Запущена процедура расшифровки результатов электронного голосования на дополнительных выборах в советы депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино. Явка на онлайн-голосование составила 94 процента. Об этом сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.



Ключ шифрования для онлайн-голосования, который до голосования был разделен на шесть частей, был соединен, после чего запустителась процедура расшифровки результатов.



Проголосовать онлайн можно было 11 и 12 сентября. Участие в электронном голосовании приняли почти 4,5 тысячи человек (1620 — в Бабушкинском муниципальном округе и 2825 — в Марьине).



Те, кто записались на электронное голосование, но не проголосовали, 13 сентября могли отдать свой голос в обычном режиме на избирательных участках.



Предварительные результаты выборов будут опубликованы позднее.