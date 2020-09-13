 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     13.09.2020 20:48

Началась расшифровка результатов онлайн-голосования на выборах в советы депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Бабушкинский  Марьино  выборы  муниципалитеты  электронное голосование 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Запущена процедура расшифровки результатов электронного голосования на дополнительных выборах в советы депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино. Явка на онлайн-голосование составила 94 процента. Об этом сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

Ключ шифрования для онлайн-голосования, который до голосования был разделен на шесть частей, был соединен, после чего запустителась процедура расшифровки результатов.

Проголосовать онлайн можно было 11 и 12 сентября. Участие в электронном голосовании приняли почти 4,5 тысячи человек (1620 — в Бабушкинском муниципальном округе и 2825 — в Марьине).

Те, кто записались на электронное голосование, но не проголосовали, 13 сентября могли отдать свой голос в обычном режиме на избирательных участках.

Предварительные результаты выборов будут опубликованы позднее.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Бабушкинский  Марьино  выборы  муниципалитеты  электронное голосование 

Возврат к списку

Лента новостей

20:58 Город (Москва и область) ЦСКА обыграл «Спартак» дерби

20:48 Город (Москва и область) Началась расшифровка результатов онлайн-голосования на выборах в советы депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино

13:43 Город (Москва и область) На дополнительных выборах в ТИК Бабушкинского района фиксируются нарушения

09:52 В мире Великобритания готовится отказаться от ряда норм закона о правах человека

20:22 Общество Температура воды в реке Чертановка в Москве поднялась до 50 градусов

Актуальные материалы

08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

07:07 Другое Москвич нашел подлинную скрипку Страдивари в квартире умершей тети - КП

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru