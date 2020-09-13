13 сентября. Mossovetinfo.ru – Запущена процедура расшифровки результатов электронного голосования на дополнительных выборах в советы депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино. Явка на онлайн-голосование составила 94 процента. Об этом сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.
Ключ шифрования для онлайн-голосования, который до голосования был разделен на шесть частей, был соединен, после чего запустителась процедура расшифровки результатов.
Проголосовать онлайн можно было 11 и 12 сентября. Участие в электронном голосовании приняли почти 4,5 тысячи человек (1620 — в Бабушкинском муниципальном округе и 2825 — в Марьине).
Те, кто записались на электронное голосование, но не проголосовали, 13 сентября могли отдать свой голос в обычном режиме на избирательных участках.
Предварительные результаты выборов будут опубликованы позднее.
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