15 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро на север. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Проложим тоннель длиной 2,3 километра до станции «Лианозово», неподалеку от одноименной платформы Савеловского направления МЖД», - написал Собянин.
Мэр Москвы отметил, что далее Люблинско-Дмитровская линия дойдет до технопарка «Физтех» в поселке Северный.
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