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Город (Москва и область)     15.06.2019 14:00

Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро

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Теги:  метро  метрополитен  Сергей Собянин  Собянин 

15 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро на север. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Проложим тоннель длиной 2,3 километра до станции «Лианозово», неподалеку от одноименной платформы Савеловского направления МЖД», - написал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что далее Люблинско-Дмитровская линия дойдет до технопарка «Физтех» в поселке Северный.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Сергей Собянин  Собянин 

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