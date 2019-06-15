15 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро на север. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Проложим тоннель длиной 2,3 километра до станции «Лианозово», неподалеку от одноименной платформы Савеловского направления МЖД», - написал Собянин.



Мэр Москвы отметил, что далее Люблинско-Дмитровская линия дойдет до технопарка «Физтех» в поселке Северный.