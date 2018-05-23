23 мая. Mossovetinfo.ru – Началась подготовка к созданию входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.



Новый вход расположится между НИТУ «МИСиС» и городской клинической больницей № 1 имени Н.И. Пирогова.



Там создадут прогулочный бульвар и смотровую площадку с видом на парк и город, а также спуск к парку и музею «Гараж».



Основные работы по комплексному благоустройству планируется завершить в августе.

