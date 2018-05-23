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Город (Москва и область)
23.05.2018, 09:39
Пять домов в СВАО готовы для заселения по программе реновации
23 мая. Mossovetinfo.ru – Еще пять жилых домов готовы к заселению по программе реновации жилья в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, которого цитирует ...
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Город (Москва и область)
23.05.2018, 09:00
Начались работы по созданию нового входа в Парк Горького
23 мая. Mossovetinfo.ru – Началась подготовка к созданию входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Новый вход расположи...
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Город (Москва и область)
23.05.2018, 08:36
Реновация в Москве не сократит предоставление жилья очередникам и льготникам - власти
23 мая. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья в Москве не сократит предоставление жилья очередникам и льготникам. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин....