28 ноября. Mossovetinfo.ru – Первые жители четырех пятиэтажек микрорайона Камушки в Пресненском районе Москвы получили ключи от новых квартир в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.
15 ноября жители четырех пятиэтажек в 1-м и 2-м Красногвардейском проездах и на улице Антонова-Овсеенко получили письма с предложением равнозначных квартир. Письма были вручены 222-м семьям. Новые квартиры им предлагают в новом доме, построенном по программе реновации жилья в Мукомольном проезде.
Сообщается, что 134 семьи уже предоставили полные пакеты документов для подготовки договоров на новые квартиры, а 11 семей уже заключили договора с департаментом на новое жилье. Остальные семьи уже приглашены в центр информирования населения для подписания документов.
Ранее сообщалось, что переселение жителей пятиэтажек района Камушки по программе реновации планируется завершить до конца года.
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