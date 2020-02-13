13 февраля. Mossovetinfo.ru – Началось строительство пересадочного узла между Люблинско-Дмитровской линией метрополитена и станцией БКЛ «Марьина Роща», сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Как сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, в настоящий момент началось сооружение 25-метрового наклонного тоннеля со станции «Марьина Роща», а полностью строительство пересадочного узла потребует не менее 8 месяцев.
Станция «Марьина Роща» входит в состав северо-восточного участка БКЛ, на котором будут также расположены станции «Рижская» («Ржевская»), «Сокольники» («Стромынка»), «Электрозаводская» («Рубцовская»), «Лефортово» и «Авиамоторная».
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