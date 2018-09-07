Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     07.09.2018 10:43

Началось строительство тоннеля БКЛ от «Проспекта Вернадского» до «Мичуринского проспекта»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  БКЛ  строительство 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Строительство тоннеля Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Мичуринский проспект» началось в Москве, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Тоннель протяженностью 1461 метр пройдет под Парком 50-летия октября и улицей Удальцова. Работы по проходке планируется завершить в феврале 2019 года.

Участок БКЛ «Проспект Вернадского» - «Мичуринский проспект» - «Аминьевское шоссе» строит китайская компания CRCC (China Railway Construction Corporation). На участке уже задействованы 4 тоннелепроходческих щита, пятый щит уже прибыл в Москву из Китая, с его помощью будут проложены тоннели для тупиков за станцией «Аминьевское шоссе». По словам китайских специалистов, все щиты спроектированы специально для российских условий и геологических условий Москвы, поэтому способны работать даже в условиях московской зимы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  БКЛ  строительство 

Возврат к списку

Лента новостей

10:43 Город (Москва и область) Началось строительство тоннеля БКЛ от «Проспекта Вернадского» до «Мичуринского проспекта»

10:19 Власть Игорь Комаров назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округе

09:47 Город (Москва и область) Сбой произошел в движении поездов на МЦК

09:22 Город (Москва и область) Дачную усадьбу XIX века в Сокольниках отреставрируют

09:03 Происшествия Мотоциклист насмерть разбился в ДТП на юго-востоке Москвы

Актуальные материалы

10:00 Город (Москва и область) Электробусы начинают перевозить пассажиров в Москве с 1 сентября

13:27 Город (Москва и область) Московские учителя будут получать надбавку за классное руководство

12:41 Город (Москва и область) Первые поезда для МЦД начнут тестировать в декабре

19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей

07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города

07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов

07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru