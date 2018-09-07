7 сентября. Mossovetinfo.ru – Строительство тоннеля Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Мичуринский проспект» началось в Москве, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Тоннель протяженностью 1461 метр пройдет под Парком 50-летия октября и улицей Удальцова. Работы по проходке планируется завершить в феврале 2019 года.



Участок БКЛ «Проспект Вернадского» - «Мичуринский проспект» - «Аминьевское шоссе» строит китайская компания CRCC (China Railway Construction Corporation). На участке уже задействованы 4 тоннелепроходческих щита, пятый щит уже прибыл в Москву из Китая, с его помощью будут проложены тоннели для тупиков за станцией «Аминьевское шоссе». По словам китайских специалистов, все щиты спроектированы специально для российских условий и геологических условий Москвы, поэтому способны работать даже в условиях московской зимы.