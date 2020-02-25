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Город (Москва и область)     25.02.2020 09:47

Начался прием заявок на участие в конкурсе «Прорыв года»

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Теги:  конкурсы  предпринимательство  Прорыв года 

25 февраля. Mossovefinfo.ru – В Москве начался прием заявок на участие в конкурсе «Прорыв года», сообщили ИА Моссовет в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.

Конкурс ориентирован на малый и средний бизнес. Финалистов конкурса выберут москвичи в рамках проекта «Активный гражданин». Затем члены экспертного совета выберут победителей в десяти номинациях. Две номинации: «Цифровой предприниматель года» и «Креативный предприниматель года» учреждены впервые.

«В Москве стремительно развиваются технологии и креативные индустрии. Дизайн, мода, кино и мультипликация — популярнейшие сегодня направления. Число компаний, которые разрабатывают и внедряют инновационные решения, тоже растет. Поэтому мы решили, что будет правильно ввести две новые номинации — “Цифровой предприниматель года” и “Креативный предприниматель года», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Также победители будут определены в номинациях «Молодой предприниматель года», «Почетный предприниматель года», «Мама — успешный предприниматель года», «Социальный предприниматель года», «Экспортер года», «Франшиза года», «Стартап года», и «Гран-при года».


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Теги: 
конкурсы  предпринимательство  Прорыв года 

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