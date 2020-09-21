21 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве начинается строительство Рублево-Архангельской линии метро, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.



Началась подготовка к строительству радиальной станции «Улица Народного Ополчения». Строительство одноименной станции БКЛ планируется завершить до конца года. Параллельное строительство двух станций позволит в будущем создать максимально комфортную и удобную пересадку между двумя линиями.



Рублево-Архангельская линия соединит центр города с Рублево-Архангельским в районе Кунцево. Всего на новой линии будет 9 станций: «Шелепиха», «Пресня», «Улица Народного Ополчения», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».



Ранее сообщалось, что завершить строительство новой линии и открыть ее для пассажиров планируется до 2027 года.