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Город (Москва и область)     09.07.2020 08:49

Напоминание о передаче показаний электросчетчиков появилось на портале mos.ru

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Теги:  сервисы  порталы  счетчики 

9 июля. Mossovetinfo.ru – На портале mos.ru появилась возможность настроить напоминание о начале периода передачи показаний электросчетчиков и формировании счета на оплату электричества.

Напоминания можно получать на электронную почту, либо, если установлено приложение «Госуслуги Москвы» - как пуш-уведомления. Настроить получение уведомлений о начале период оплаты электроэнергии, можно в личном кабинете на портале.

Передавать показания и оплачивать электроэнергию рекомендуется в период с 15 по 26 число каждого месяца.


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Теги: 
сервисы  порталы  счетчики 

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