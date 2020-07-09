9 июля. Mossovetinfo.ru – На портале mos.ru появилась возможность настроить напоминание о начале периода передачи показаний электросчетчиков и формировании счета на оплату электричества.
Напоминания можно получать на электронную почту, либо, если установлено приложение «Госуслуги Москвы» - как пуш-уведомления. Настроить получение уведомлений о начале период оплаты электроэнергии, можно в личном кабинете на портале.
Передавать показания и оплачивать электроэнергию рекомендуется в период с 15 по 26 число каждого месяца.
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