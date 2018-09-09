Другие материалы
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Город (Москва и область)
09.09.2018, 19:45
Нарушений на «дачных» участках на выборах мэра Москвы не зафиксировано - Шапошников
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Голосование на выборах мэра Москвы на «дачных» участках проходит штатно, нарушений не отмечено, заявил в прямом эфире глава Мосгордумы Алексей Шапошников. Шапошн...
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Город (Москва и область)
09.09.2018, 19:10
Явка на выборах мэра Москвы на 18:00 превысила 24%
9 сентября. Mossovetinfo.ru – По состоянию на 18:00, явка на выборах мэра Москвы превысила 24%. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Избирательные участки закроются...
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Город (Москва и область)
09.09.2018, 16:15
Явка на выборах мэра Москвы на 15:00 составила 17,78%
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Явка на выборах мэра Москвы, которые проходят 9 сентября, по состоянию на 15:00 составила 17,78%. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Избиратель...