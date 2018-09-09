9 сентября. Mossovetinfo.ru – Голосование на выборах мэра Москвы на «дачных» участках проходит штатно, нарушений не отмечено, заявил в прямом эфире глава Мосгордумы Алексей Шапошников.



Шапошников сообщил, что на некоторых участках отмечались технические сбои в системах видеонаблюдения, они были оперативно устранены. Поступили также сообщения о нарушениях, они не подтвердились.



В Москве проходят выборы мэра города. На пост претендует пять человек.