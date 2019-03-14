14 марта. Mossovetinfo.ru – Маршрутная сеть «Магистраль» стала хорошей альтернативой метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



По словам Собянина, с запуском «Магистрали» наземный транспорт стал приходить в три раза быстрее. Москвичи быстро оценили удобство новой сети, в итоге за 2,5 года работы маршруты сети «Магистраль» перевезли 320 миллионов пассажиров.



Маршрутная сеть «Магистраль» связала наземными маршрутами центр города с отдаленными районами.