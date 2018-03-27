27 марта. Mossovetinfo.ru – Наземные участки Сокольнической линии метро, которые построят от станции «Саларьево» до «Столбово», накроют сплошным навесом в виде металлической оболочки. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса столицы.



Навесы установят на цоколь из монолитного железобетона. Таким образом, поезда защитят от осадков, а люди не смогут попасть на пути.



На участке Сокольнической линии метро расположатся четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». Линия в основном пройдет по земле.