16 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил руководителей трех районных управ столицы, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте мэра и правительства Москвы.



На должность главы управы района Котловка назначена Елена Пахомова. Кроме того, на должности глав управ Ломоносовского и Гагаринского районов переназначены Ксения Кравцова и Евгений Вишняков соответственно.