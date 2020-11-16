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Город (Москва и область)     16.11.2020 19:20

Назначены руководители управ трех районов Москвы

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Теги:  Сергей Собянин  управы  назначения 

16 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил руководителей трех районных управ столицы, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

На должность главы управы района Котловка назначена Елена Пахомова. Кроме того, на должности глав управ Ломоносовского и Гагаринского районов переназначены Ксения Кравцова и Евгений Вишняков соответственно.


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Теги: 
Сергей Собянин  управы  назначения 

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