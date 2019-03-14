14 марта. Mossovetinfo.ru – Составлен рейтинг самых популярных образовательных материалов в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ), сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



С начала 2019 года чаще всего московские преподаватели обращались к материалам по стихотворению Некрасова «Крестьянские дети» (создан преподавателем школы №1246 Марией Ревенковой), поэме Некрасова «Русские женщины» (создан учителем № 1571 Надеждой Доценко), материалу по произведениям Тургенева «Бежин луг» и записки охотника (разработан преподавателем школы № 1770 Оксаной Кочетовой), а также к уроку по лыжной подготовке (авторы – группа учителей школы № № 1399), и уроку по цифровой гигиене школьников (создан учителями школы № 1293).



Сообщается, что авторов самых популярных уроков отметят специальными дипломами на на селекторном совещании в Департаменте образования и науки города Москвы. Всего в библиотеке МЭШ в настоящий момент доступно более 34 тысяч электронных сценариев уроков, более 45 тысяч интерактивных образовательных приложений, а также электронные учебники и пособия.