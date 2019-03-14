Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     14.03.2019 08:42

Названы самые популярные материалы «Московской электронной школы»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  образование  Московская электронная школа  рейтинги 

14 марта. Mossovetinfo.ru – Составлен рейтинг самых популярных образовательных материалов в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ), сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

С начала 2019 года чаще всего московские преподаватели обращались к материалам по стихотворению Некрасова «Крестьянские дети» (создан преподавателем школы №1246 Марией Ревенковой), поэме Некрасова «Русские женщины» (создан учителем № 1571 Надеждой Доценко), материалу по произведениям Тургенева «Бежин луг» и записки охотника (разработан преподавателем школы № 1770 Оксаной Кочетовой), а также к уроку по лыжной подготовке (авторы – группа учителей школы № № 1399), и уроку по цифровой гигиене школьников (создан учителями школы № 1293).

Сообщается, что авторов самых популярных уроков отметят специальными дипломами на на селекторном совещании в Департаменте образования и науки города Москвы. Всего в библиотеке МЭШ в настоящий момент доступно более 34 тысяч электронных сценариев уроков, более 45 тысяч интерактивных образовательных приложений, а также электронные учебники и пособия.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
образование  Московская электронная школа  рейтинги 

Возврат к списку

Лента новостей

09:59 Город (Москва и область) В «Москва-Сити» построят самую высокую жилую башню Европы

09:14 Город (Москва и область) Более 5,6 тысячи парковочных разрешений оформлено в Москве с начала марта

09:02 Другое По всему миру зафиксированы сбои в работе Facebook, Instagram и Whatsapp

08:52 Город (Москва и область) Более миллиарда обращений принял портал госуслуг с момента основания

08:42 Город (Москва и область) Названы самые популярные материалы «Московской электронной школы»

Актуальные материалы

15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы

13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей

21:35 Происшествия Роспотребназдор зафиксировал два случая кишечной инфекции в детском саду в Москве

16:27 Другое Приставки для цифрового телевидения появились в продаже в отделениях «Почты России»

16:17 Город (Москва и область) Московские парки сформируют летнюю программу с учетом мнения граждан

07:47 Город (Москва и область) Москвичи с 12 марта по 14 апреля могут бесплатно проверить легкие

15:17 Город (Москва и область) Комиссия Мосгордумы поддержала увеличение бюджета столицы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru