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Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     03.01.2018 20:20

Названа самая популярная еда на фестивале «Путешествие в Рождество»

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Теги:  Новый год-2018  еда  фестивали 

3 января. Mossovetinfo.ru - Наибольшим спросом во время празднования Нового года на Тверской улице пользовались традиционные национальные блюда и выпечка. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны».

Сепециально для праздника на Тверской улице, который проходил в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», 10 известных московских ресторанов подготовили особое меню под общим названием «Сказочно и вкусно». В него вошли несколько десятков блюд, вдохновленных любимыми сказками.

Спросом пользовались шанежки с мясом и капустой (их гости купили более 9 тысяч) пирожки и ватрушки (7 тысяч), шашлык из курицы и телятины (6,3 тысячи порций), пельмени (1,9 тысячи порций), пицца (около 1,5 тысячи порций).

С 31 декабря по 2 января Тверская улица была пешеходной.

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Карта места

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Теги: 
Новый год-2018  еда  фестивали 

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