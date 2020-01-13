13 января. Mossovetinfo.ru – Названы пять районов Москвы, в которых активнее всего проходит переселение в рамках программы реновации жилья, сообщается на портале mos.ru.



В 2019 году лидерами по темпам переселения стали Бескудниковский район, а также Пресненский район, Котловка, Южное Медведково и Проспект Вернадского.



В общей сложности в пяти лидирующих по темпам переселения районах, в процессе переселения находится 10 720 человек, из которых 6058 уже заключили с городом договора на новое жилье.