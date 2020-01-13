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Город (Москва и область)     13.01.2020 08:35

Названы районы Москвы, в которых активнее всего проходит переселение по реновации

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Теги:  программа реновации жилья  переселение  реновация жилья  программа реновации 

13 января. Mossovetinfo.ru – Названы пять районов Москвы, в которых активнее всего проходит переселение в рамках программы реновации жилья, сообщается на портале mos.ru.

В 2019 году лидерами по темпам переселения стали Бескудниковский район, а также Пресненский район, Котловка, Южное Медведково и Проспект Вернадского.

В общей сложности в пяти лидирующих по темпам переселения районах, в процессе переселения находится 10 720 человек, из которых 6058 уже заключили с городом договора на новое жилье.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  переселение  реновация жилья  программа реновации 

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