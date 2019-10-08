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Город (Москва и область)     08.10.2019 11:46

Названы самые частые ошибки водителей в Москве при оплате парковки в сентябре

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Теги:  АМПП  парковка  оплата  оплата парковки  ошибки 

8 октября. Mossovetinfo.ru – ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» назвало самые распространенные ошибки, которые совершали водители в Москве при оплате парковки в сентябре.

Наиболее частые ошибки, которые совершали водители при оплате в парковки в сентябре, это неправильный или неполный ввод данных регистрационного знака автомобиля, парковка легковых автомобилей на местах для грузовиков, а также опоздание с оплатой парковки, когда оплата производилась после того, как истекали предназначенные для этого 5 минут.

ГКУ «АМПП» просит автомобилистов быть внимательнее при оплате парковки, следовать указаниям дорожных знаков, проверять введенную информацию и обращать внимание на информационные щиты. Это позволит избежать штрафов за неоплату парковки, полученных из-за невнимательности.


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Теги: 
АМПП  парковка  оплата  оплата парковки  ошибки 

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