8 октября. Mossovetinfo.ru – ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» назвало самые распространенные ошибки, которые совершали водители в Москве при оплате парковки в сентябре.
Наиболее частые ошибки, которые совершали водители при оплате в парковки в сентябре, это неправильный или неполный ввод данных регистрационного знака автомобиля, парковка легковых автомобилей на местах для грузовиков, а также опоздание с оплатой парковки, когда оплата производилась после того, как истекали предназначенные для этого 5 минут.
ГКУ «АМПП» просит автомобилистов быть внимательнее при оплате парковки, следовать указаниям дорожных знаков, проверять введенную информацию и обращать внимание на информационные щиты. Это позволит избежать штрафов за неоплату парковки, полученных из-за невнимательности.
11:58 Общество Голосование по обновлению вагонов метро началось в «Активном гражданине»
11:46 Город (Москва и область) Названы самые частые ошибки водителей в Москве при оплате парковки в сентябре
11:17 Город (Москва и область) На портале правительства Подмосковья появилась интерактивная карта передвижных пунктов вакцинации
10:43 В России С 2020 года туалеты на железнодорожных вокзалах станут бесплатными
10:04 Происшествия МВД намерено отсудить около 18 млн рублей у организаторов несогласованных акций в Москве
07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники
07:14 Город (Москва и область) За месяц прививку от гриппа в Москве сделали более полутора миллионов человек.
20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок
12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий