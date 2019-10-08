8 октября. Mossovetinfo.ru – ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» назвало самые распространенные ошибки, которые совершали водители в Москве при оплате парковки в сентябре.



Наиболее частые ошибки, которые совершали водители при оплате в парковки в сентябре, это неправильный или неполный ввод данных регистрационного знака автомобиля, парковка легковых автомобилей на местах для грузовиков, а также опоздание с оплатой парковки, когда оплата производилась после того, как истекали предназначенные для этого 5 минут.



ГКУ «АМПП» просит автомобилистов быть внимательнее при оплате парковки, следовать указаниям дорожных знаков, проверять введенную информацию и обращать внимание на информационные щиты. Это позволит избежать штрафов за неоплату парковки, полученных из-за невнимательности.