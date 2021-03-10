 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     10.03.2021 11:38

Названы самые перспективные для покупки квартиры районы Москвы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  жилье  недвижимость  цены  прогноз 

10 марта. Mossovetinfo.ru – У инвесторов на рынке жилья закрепился новый тренд - теперь они предпочитают покупать жилье в спальных районах, по прогнозам экспертов в ближайшие 10 лет цены на жилье в этих районах вырастут сильнее, чем в центре, сообщают «Известия».

Сообщается, в перспективных локациях стоимость жилья может расти в 1,2–1,5 раза быстрее, чем недвижимость в центральных или переоцененных кварталах.

По данным исследования Realiste, проведенного с помощью искусственного интеллекта, на который ссылается издание среди наиболее перспективных районов Москвы в плане инвестиций в жилую недвижимость, Люблино, Марьино, Медведково, Лосиный остров, Отрадное, дома у станции «Окружная» (Тимирязевский район и Марфино), Ростокино, Свиблово, Бибирево, Алтуфьево.

Среди самых переоцененных районов: жилье возле станций метро «Таганская», «Семеновская», «Измайловская» и «Строгино».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
жилье  недвижимость  цены  прогноз 

Возврат к списку

Лента новостей

11:45 Другое Проект реформы Лиги чемпионов могут утвердить в ближайшие две недели

11:38 Город (Москва и область) Названы самые перспективные для покупки квартиры районы Москвы

11:03 Общество СМИ сообщили о новой схеме мошенничества по телефону

10:39 В России Роскомнадзор с 10 марта замедлит скорость работы Twitter за незаконный контент

10:19 Власть Путин подписал закон о блокировке телефонов в местах лишения свободы

Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru