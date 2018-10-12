12 октября. Mossovetinfo.ru – Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые популярные модели кроссоверов и внедорожников на московском авторынке по итогам сентябрьских продаж.



Первое место занял Hyundai Creta, на втором месте Toyota RAV4, на третье место впервые вышла Skoda Kodiaq.



В десятку самых популярных кроссоверов и внедорожников вошли также Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, KIA Sportage, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, KIA Sorento и Hyundai Tucson.