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Город (Москва и область)
15.10.2018, 09:54
В Москве выставили на торги участок земли возле Кремля
15 октября. Mossovetinfo.ru – Компания «Дом.РФ», которая является агентом правительства по вовлечению неэффективно используемых участков, выставила на торги участок земли размером в 1,36 гектара на...
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Город (Москва и область)
15.10.2018, 09:02
Названы самые популярные транспортные приложения Москвы
15 октября. Mossovetinfo.ru – Более 6 миллионов раз скачали пользователи различные транспортные приложения с момента запуска первого московского транспортного приложения - «Парковки Москвы» - в 20...
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Город (Москва и область)
15.10.2018, 08:31
В Москве названы самые популярные электронные услуги
15 октября. Mossovetinfo.ru – Более 196 миллионов раз воспользовались москвичи различными электронными услугами и сервисами на портале mos.ru с начала года, сообщается на портале. Само...