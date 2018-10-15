15 октября. Mossovetinfo.ru – Более 196 миллионов раз воспользовались москвичи различными электронными услугами и сервисами на портале mos.ru с начала года, сообщается на портале.



Самой популярной услугой стал просмотр электронного дневника – с начал года ей воспользовались около 109 миллионов раз. На втором месте - передача показаний счетчиков воды и электричества – более 31 миллиона раз. На третьем месте услуги для автовладельцев – более 13 миллионов обращений.



В десятку самых популярных услуг также вошли получение и оплата единого платежного документа, запись на прием к врачу, доступ к информации о питании ребенка в школе, просмотр результатов экзаменов, запись ребенка в кружки и секции, а также оформление социальных карт и социальных пособий.



Всего на портале мэра и правительства Москвы пользователям доступно около 260 различных различных услуг и сервисов. С начала года количество пользователей портала выросло с 6,5 до более чем 7,8 миллиона человек.