Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     18.12.2019 14:33

Названы самые популярные станции МЦД

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЦД  станции  маршруты 

18 декабря. Mossovetinfo.ru – Департамент транспорта Москвы назвал самые популярные станции Московских центральных диаметров на основе построения маршрутов пассажирами через приложение «Метро Москвы».

В пятерку самых популярных станций, с которых пассажиры МЦД начинают поездку вошли Шереметьевская, Курская, Баковка, Аникеевка и Подольск. Пятерку самых популярных станций, на которых пассажиры заканчивают поездку составили Курская, Баковка, Шереметьевская, Тушинская и Царицыно.

Первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» были запущены 21 ноября. В дальнейшем планируется запустить еще три маршрута МЦД: «Зеленоград - Раменское», «Апрелевка - Железнодорожный» и «Пушкино – Домодедово».

Проезд по МЦД в пределах Москвы стоит 38 рублей, в ближайшем пригороде – 45 рублей, в дальние зоны – из расчета 23 рубля за зону. В течение 90 минут с начала поездки пассажиры МЦД имеют возможность совершить бесплатную пересадку на метро и МЦК.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЦД  станции  маршруты 

Возврат к списку

Лента новостей

14:44 Власть Для развития Москвы необходимо принимать непопулярные решения - Собянин

14:33 Город (Москва и область) Названы самые популярные станции МЦД

13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова

13:46 В России Составлен рейтинг российских персон 2019 года

13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин

Актуальные материалы

13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова

13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин

09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов

16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат

18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru