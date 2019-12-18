18 декабря. Mossovetinfo.ru – Департамент транспорта Москвы назвал самые популярные станции Московских центральных диаметров на основе построения маршрутов пассажирами через приложение «Метро Москвы».
В пятерку самых популярных станций, с которых пассажиры МЦД начинают поездку вошли Шереметьевская, Курская, Баковка, Аникеевка и Подольск. Пятерку самых популярных станций, на которых пассажиры заканчивают поездку составили Курская, Баковка, Шереметьевская, Тушинская и Царицыно.
Первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» были запущены 21 ноября. В дальнейшем планируется запустить еще три маршрута МЦД: «Зеленоград - Раменское», «Апрелевка - Железнодорожный» и «Пушкино – Домодедово».
Проезд по МЦД в пределах Москвы стоит 38 рублей, в ближайшем пригороде – 45 рублей, в дальние зоны – из расчета 23 рубля за зону. В течение 90 минут с начала поездки пассажиры МЦД имеют возможность совершить бесплатную пересадку на метро и МЦК.
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