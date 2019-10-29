29 октября. Mossovetinfo.ru – Московские гиды-переводчики назвали самые популярные у иностранных туристов места в Москве, сообщается на портале mos.ru.
Чаще всего иностранные туристы хотят увидеть в Москве Кремль и Красную площадь, исторический центр города, главное здание МГУ, комплекс «Москва-Сити», Останкинскую телебашню, ВДНХ, Пушкинский музей, Третьяковскую галерею, Парк Горького, а также Музей Победы на Поклонной горе и Музей космонавтики.
Сообщается, что в первой половине 2019 года Москву посетили 11,5 миллиона иностранных туристов, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Чаще всего Москву посещают туристы из Китая, Германии, Франции, Италии и Израиля.
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