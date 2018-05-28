Другие материалы
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Город (Москва и область)
28.05.2018, 18:54
Строительство станции метро «Можайская» началось в Москве
28 мая. Mossovetinfo.ru – Строительство станции «Можайская» Большой Кольцевой линии (БКЛ) метрополитена началось в Москве, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы. Станция «Мож...
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Город (Москва и область)
28.05.2018, 17:17
Названы самые продаваемые автомобили в Москве
28 мая. Mossovetinfo.ru – Эксперты Аналитического агентства «Автостат» назвали десятку самых популярных автомобилей в Москве, по итогам продаж за первые четыре месяца 2018 года. Самой популяр...
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Город (Москва и область)
28.05.2018, 14:32
На благоустроенных в 2017 году улицах Москвы высадили кустарники
28 мая. Mossovetinfo.ru – На московских улицах, благоустроенных в 2017 году, завершена высадка кустарников, сообщает портал M24.ru со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова. Кустарники для ...