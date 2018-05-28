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Город (Москва и область)     28.05.2018, 17:17

Названы самые продаваемые автомобили в Москве

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Теги:  автомобили  продажи автомобилей  рейтинги 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Эксперты Аналитического агентства «Автостат» назвали десятку самых популярных автомобилей в Москве, по итогам продаж за первые четыре месяца 2018 года.

Самой популярно моделью автомобиля в Москве стала KIA Rio – с января по апрель было продано более 4,5 тысячи экземпляров данной модели. На втором месте Hyundai Solaris (3160 машин), на третьем - Hyundai Creta (2654 автомобиля). В пятерку также вошли Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan.

В десятке самых продаваемых автомобилей также Skoda Octavia, Skoda Rapid, Renault Kaptur, KIA Sportage и Nissan X-Trail.


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Карта места

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Теги: 
автомобили  продажи автомобилей  рейтинги 

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