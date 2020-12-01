1 декабря. Mossovetinfo.ru – В столичном ГИБДД рассказали о самых распространенных нарушениях правил дорожного движения, которые совершают московские водители, сообщает портал Autonews.ru.



Сообщается, что за первые 9 месяцев 2020 года в Москве было зафиксировано 22,5 миллиона нарушений, из которых 21,3 миллиона - с помощью дорожных камер.



Самым распространенным нарушением ПДД в Москве является превышение скорости - за это нарушение с начала года выписано 12 477 117 постановлений об административном правонарушении.



На втором месте несоблюдение требований дорожных знаков или дорожной разметки - 5 537 006 постановлений. На третьем месте нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части без выезда на сторону встречного движения, движение по обочине, пересечение колонны - 1 008 509 штрафов.



Также среди самых распространенных нарушений езда или остановка на «выделенке» (849 793 нарушений), поворот налево или разворот с нарушением знаком разметки (314 006 штрафов), проезд через стоп-линию без остановки (167 673 штрафа) и непропуск пешеходов (130 683 постановления).



В общей сложности за первые 9 месяцев 2020 года общая сумма штрафов за нарушения ПДД в Москве составила около 35 миллиардов рублей.