1 декабря. Mossovetinfo.ru – В столичном ГИБДД рассказали о самых распространенных нарушениях правил дорожного движения, которые совершают московские водители, сообщает портал Autonews.ru.
Сообщается, что за первые 9 месяцев 2020 года в Москве было зафиксировано 22,5 миллиона нарушений, из которых 21,3 миллиона - с помощью дорожных камер.
Самым распространенным нарушением ПДД в Москве является превышение скорости - за это нарушение с начала года выписано 12 477 117 постановлений об административном правонарушении.
На втором месте несоблюдение требований дорожных знаков или дорожной разметки - 5 537 006 постановлений. На третьем месте нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части без выезда на сторону встречного движения, движение по обочине, пересечение колонны - 1 008 509 штрафов.
Также среди самых распространенных нарушений езда или остановка на «выделенке» (849 793 нарушений), поворот налево или разворот с нарушением знаком разметки (314 006 штрафов), проезд через стоп-линию без остановки (167 673 штрафа) и непропуск пешеходов (130 683 постановления).
В общей сложности за первые 9 месяцев 2020 года общая сумма штрафов за нарушения ПДД в Москве составила около 35 миллиардов рублей.
11:29 В России В России за сутки от коронавируса умерли 569 человек - максимум с начала пандемии
11:20 Город (Москва и область) Названы самые распространенные нарушения среди московских водителей
10:50 Общество Умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова
10:16 Общество Осень 2020 года стала в Москве самой теплой за все время наблюдений
10:01 В России С 1 декабря россиян будут уведомлять о полагающихся им мерах соцподдержки
09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса
19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря
16:56 В России Массовая вакцинация в России начнется в январе-феврале 2021 года - Минздрав
14:07 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о нововведениях при лечении больных с COVID-19
09:49 Общество Новый рекорд: почти 8000 новых случаев коронавируса выявлено в Москве за сутки
20:07 Общество Умер Диего Марадона