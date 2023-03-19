Не будут ходить поезда в ночь на 25 марта на участке МЦД-2 в центре Москвы

23 марта, Mossovetinfo.ru - С 21:20 24 марта до 5:00 25 марта, в связи с работами по выносу городских коммуникаций в центре Москвы, укороченными маршрутами будут следовать поезда МЦД-2 и электрички Рижского, Курского направлений. В Московской железной дороге (МЖД) попросили пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.



«Поезда МЦД-2 и электрички Рижского, Курского направлений будут следовать укороченным маршрутом: от Нахабино до станций «Стрешнево» и «Красный Балтиец»; от Подольска до Курского вокзала», - сообщает пресс-служба МЖД.



Также, преимущественно в ночное время, часть поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений будет выведена из расписания, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.