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Город (Москва и область)     23.03.2023 18:39

Не будут ходить поезда в ночь на 25 марта на участке МЦД-2 в центре Москвы

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Теги:  МЦД-2  электрички  Рижское  Курское 

23 марта, Mossovetinfo.ru - С 21:20 24 марта до 5:00 25 марта, в связи с работами по выносу городских коммуникаций в центре Москвы, укороченными маршрутами будут следовать поезда МЦД-2 и электрички Рижского, Курского направлений. В Московской железной дороге (МЖД) попросили пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

«Поезда МЦД-2 и электрички Рижского, Курского направлений будут следовать укороченным маршрутом: от Нахабино до станций «Стрешнево» и «Красный Балтиец»; от Подольска до Курского вокзала», - сообщает пресс-служба МЖД.

Также, преимущественно в ночное время, часть поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений будет выведена из расписания, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

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Карта места

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Теги: 
МЦД-2  электрички  Рижское  Курское 

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