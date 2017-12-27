27 декабря. Mossovetinfo.ru – Неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы, один человек погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.
Полиция принимает меры к задержанию преступника. По предварительной информации стрельба произошла из-за спора хозяйствующих субъектов.
В то же время telegram-канал Mash сообщает, что стрельба произошла на фабрике «Меньшевик». Помимо одного погибшего, в результате стрельбы есть раненные. Среди них могут быть сотрудники Службы судебных приставов, которые пришли изымать долги у директора фабрики.
12:09 Город Выход со станции метро «Охотный ряд» закроют до 3:00 в новогоднюю ночь
12:01 Город Движение на южном участке Люблинско-Дмитровской линии введено в график
11:50 Город Полиция опровергает информацию о захвате заложников на фабрике «Меньшевик»
11:31 Город Сбой произошел на Люблинско-Дмитровской линии метро
11:11 Город Задержан рецидивист, сбежавший в Москве из здания суда перед оглашением приговора
20:49 В России Инициативная группа выдвинула Путина на выборы-2018
07:31 Город Новый год-2018. Точки запуска фейерверков в Москве
18:09 Партинформ ЕР не отдаст свои голоса конкурентам для прохождения мунфильтра на выборах мэра Москвы