27 декабря. Mossovetinfo.ru – Неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы, один человек погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.



Полиция принимает меры к задержанию преступника. По предварительной информации стрельба произошла из-за спора хозяйствующих субъектов.

В то же время telegram-канал Mash сообщает, что стрельба произошла на фабрике «Меньшевик». Помимо одного погибшего, в результате стрельбы есть раненные. Среди них могут быть сотрудники Службы судебных приставов, которые пришли изымать долги у директора фабрики.

