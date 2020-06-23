23 июня. Mossovetinfo.ru - В среду, 24 июня, с 5:30 и до окончания Парада Победы станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров.



Также возможны ограничения выхода со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» в сторону Никольской улицы, «Китай-город» в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.



Какие улицы перекроют в Москве 24 июня