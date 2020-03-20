20 марта. Mossovetinfo.ru – Некрасовская линия метро закрыта для пассажиров с 20 по 24 марта в связи с работами по открытию нового участка линии.
Закрыты станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Для перевозки пассажиров запущен компенсационный автобусный маршрут «КМ», который следует от станции «Косино» до станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии.
Закрытие Некрасовской линии (20-24 марта). Работа транспорта и перекрытия.
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